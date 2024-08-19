В Донецкой области еще в двух городах ввели усиленный комендантский час
Киев • УНН
В Кураховке и Горняке Кураховской громады введен усиленный комендантский час с 15:00 до 11:00. Глава Донецкой ОГА призвал местных эвакуироваться из прифронтовой зоны.
В понедельник, 19 августа, в Донецкой области в Кураховке и Горняке Кураховской громады ввели усиленный комендантский час. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской громады. Отныне ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00.
Он также напомнил, что такие ограничения уже действуют в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.
Филашкин призвал местных эвакуироваться из прифронтовой зоны.
Напомним,
В Мирнограде и Селидово Донецкой области усилен комендантский час с 15:00 до 11:00. Новые правила будут действовать с 19 августа из-за приближения российских оккупантов к окрестностям Покровска.