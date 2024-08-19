В Донецкой области еще в двух городах ввели усиленный комендантский час

В понедельник, 19 августа, в Донецкой области в Кураховке и Горняке Кураховской громады ввели усиленный комендантский час. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской громады. Отныне ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00. - говорится в заявлении главы ОВА.

Он также напомнил, что такие ограничения уже действуют в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.

Филашкин призвал местных эвакуироваться из прифронтовой зоны.

Напомним,

В Мирнограде и Селидово Донецкой области усилен комендантский час с 15:00 до 11:00. Новые правила будут действовать с 19 августа из-за приближения российских оккупантов к окрестностям Покровска.