В Днепре в результате атаки рф на роддом пострадавших нет

Сегодня россияне попали в роддом в Днепре. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает Instagram страница роддома, пишет УНН.

Детали

"В роддоме никто не пострадал. Все пациенты живы и невредимы", - сообщили в роддоме.

Ранее СМИ сообщали, что из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом. В частности в здании медучреждения выбиты окна.

Напомним

В Днепре в результате российской атаки сегодня утром есть пострадавшие и погибшие.