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В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
06:09 • 58522 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре прогремели взрывы после предупреждения о вражеской ракете

В Днепре прогремели взрывы после предупреждения о вражеской ракете

Киев  •  УНН

 • 4442 просмотра

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Жители Днепра сообщили о звуках взрывов после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали о крылатой ракете, которая двигалась в направлении Каменского.

Жители Днепра слышали взрывы после предупреждения Воздушных сил о вражеской ракете, которая направлялась в сторону Днепропетровщины, передает УНН

Детали

В Днепре слышен звук взрыва, сообщили местные СМИ.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. 

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о крылатой ракете, которая направлялась на Днепропетровщину. 

Позже указали, что она продолжала движение на Каменское. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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