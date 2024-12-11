В Днепре прогремели взрывы после предупреждения о вражеской ракете
Киев • УНН
Жители Днепра сообщили о звуках взрывов после объявления воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали о крылатой ракете, которая двигалась в направлении Каменского.
Жители Днепра слышали взрывы после предупреждения Воздушных сил о вражеской ракете, которая направлялась в сторону Днепропетровщины, передает УНН.
Детали
В Днепре слышен звук взрыва, сообщили местные СМИ.
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о крылатой ракете, которая направлялась на Днепропетровщину.
Позже указали, что она продолжала движение на Каменское.