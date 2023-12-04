В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце - Минобороны
Киев • УНН
В декабре Вооруженные силы Украины получат значительно больше беспилотников, чем в ноябре, благодаря дополнительному финансированию Министерства обороны на производство БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
В ноябре Вооруженным силам Украины удалось получить больше БПЛА, чем в октябре, однако, в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Об этом сообщил в интервью АрмияInform заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Иван Гаврилюк, Минобороны направит дополнительный ресурс на закупку БПЛА, особенно - тактического уровня. По его словам, необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство РЭБ.
"Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. Сейчас для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов", - сказал Гаврилюк.
Кроме того, он добавил, что ВСУ эксплуатируют около 70 модификаций беспилотных летательных аппаратов и более 20 различных типов боеприпасов для БПЛА. Недавно допущено к эксплуатации шесть новых образцов РЭБ, в том числе и так называемые "окопные".
"В ближайшее время также планируется тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА и средств обнаружения БПЛА", - добавил генерал-лейтенант.
Напомним
Вооруженные силы Украины получили еще 5000 FPV-дронов от операции "Единство" - совместного сбора UNITED24, "Вернись живым" и monobank.
В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце - Минобороны
В декабре Вооруженные силы Украины получат значительно больше беспилотников, чем в ноябре, благодаря дополнительному финансированию Министерства обороны на производство БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.
Почти пять миллионов тонн аграрной продукции экспортировали из портов Большой Одессы - Кубраков
Украина экспортировала более 7 миллионов тонн грузов из портов Большой Одессы, в том числе почти 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. С августа 200 судов воспользовались созданным ВМС Украины коридором для выхода и входа.
ВСУ подтвердили удар по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске
Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазам в оккупированном Луганске 3 декабря, на видео зафиксированы взрывы и попытки обороны от беспилотника.
Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
Первого декабря парламент Чехии принял решение о продлении временной защиты для украинцев. Согласно новым положениям, украинцы сохранят право на доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Содействовал проведению референдума в Крыму: глава избирательной комиссии получил подозрение
Крымская прокуратура предъявила обвинение так называемому председателю "Избирательной комиссии Республики Крым" в содействии проведению незаконного референдума и пособничестве государству-агрессору. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Министр обороны Умеров обсудил со Столтенбергом поддержку НАТО и потребности украинской армии в зимний период
Генсек Североатлантического альянса заверил в неизменной поддержке Украины со стороны союзников и партнеров.
Гуманитарный штаб имени Гройсмана: кто заведует финансами?
Одним из членов гуманитарного штаба является первый заместитель главы Винницкого облсовета Владимир Кистион. В облсовет он попал от УСГ. Его трудовой путь и карьерный рост неразрывно связаны с Гройсманом.
На СОР28 украинские ученые доложили о метеорологических рекордах на "Вернадском" и последствиях изменения климата в Антарктике
Украинские ученые на COP28 сообщили о рекордно высоких температурах и минимальном ледяном покрове на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, подчеркнув серьезные климатические аномалии и их влияние на дикую природу.
Цена на золото достигла нового рекорда - более 2100 долларов за унцию
Золото поднялось до исторического максимума - спотовые цены пересекли рубеж 2100 долларов за унцию; при этом, глобальный ажиотаж на слитки, похоже, продолжится.
Оккупанты отслеживают украинских патриотов в соцсетях, чтобы выявить членов подполья на ВОТ
Российские оккупанты мониторят украинские социальные сети с целью выявления проукраински настроенных лиц на оккупированных территориях, Центр национального сопротивления предостерегает жителей быть осторожными.