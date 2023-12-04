В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце - Минобороны

В ноябре Вооруженным силам Украины удалось получить больше БПЛА, чем в октябре, однако, в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Об этом сообщил в интервью АрмияInform заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Иван Гаврилюк, Минобороны направит дополнительный ресурс на закупку БПЛА, особенно - тактического уровня. По его словам, необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство РЭБ.

"Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. Сейчас для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов", - сказал Гаврилюк.

Кроме того, он добавил, что ВСУ эксплуатируют около 70 модификаций беспилотных летательных аппаратов и более 20 различных типов боеприпасов для БПЛА. Недавно допущено к эксплуатации шесть новых образцов РЭБ, в том числе и так называемые "окопные".

"В ближайшее время также планируется тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА и средств обнаружения БПЛА", - добавил генерал-лейтенант.

Напомним

Вооруженные силы Украины получили еще 5000 FPV-дронов от операции "Единство" - совместного сбора UNITED24, "Вернись живым" и monobank.