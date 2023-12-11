В Дарницком районе Киева восстановлено электроснабжение после российского ракетного обстрела

В Киеве запитали все 120 частных домов в Дарницком районе, которые были обесточены из-за вражеской атаки в ночь на 11 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Сразу после отбоя тревоги наши энергетики отправились на место и после разрешения ГСЧС приступили к ремонту. По состоянию на 11:46 мы вернули свет во все дома, обесточенные из-за обстрела - говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним

Сегодня под утро российские оккупанты снова атаковали столицу ракетами. Повреждения получили объекты электросетей, из-за чего без света остались 120 частных домов в Дарницком районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют