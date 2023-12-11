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В Дарницком районе Киева восстановлено электроснабжение после российского ракетного обстрела

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 11:40  •  24644 просмотра

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Энергетики успешно восстановили электроснабжение всех 120 частных домов в Дарницком районе Киева после российского ракетного обстрела 11 декабря.

В Киеве запитали все 120 частных домов в Дарницком районе, которые были обесточены из-за вражеской атаки в ночь на 11 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК. 

Сразу после отбоя тревоги наши энергетики отправились на место и после разрешения ГСЧС приступили к ремонту. По состоянию на 11:46 мы вернули свет во все дома, обесточенные из-за обстрела

- говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним 

Сегодня под утро российские оккупанты снова атаковали столицу ракетами. Повреждения получили объекты электросетей, из-за чего без света остались 120 частных домов в Дарницком районе. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
У Дарницькому районі Києва відновлено електропостачання після російського ракетного обстрілу
Power supply restored in Darnytsia district of Kyiv after Russian missile attack
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В Дарницком районе Киева восстановлено электроснабжение после российского ракетного обстрела

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