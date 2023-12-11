В Дарницком районе Киева восстановлено электроснабжение после российского ракетного обстрела
Киев • УНН
Энергетики успешно восстановили электроснабжение всех 120 частных домов в Дарницком районе Киева после российского ракетного обстрела 11 декабря.
В Киеве запитали все 120 частных домов в Дарницком районе, которые были обесточены из-за вражеской атаки в ночь на 11 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Сразу после отбоя тревоги наши энергетики отправились на место и после разрешения ГСЧС приступили к ремонту. По состоянию на 11:46 мы вернули свет во все дома, обесточенные из-за обстрела
Напомним
Сегодня под утро российские оккупанты снова атаковали столицу ракетами. Повреждения получили объекты электросетей, из-за чего без света остались 120 частных домов в Дарницком районе.
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В Дарницком районе Киева восстановлено электроснабжение после российского ракетного обстрела
Энергетики успешно восстановили электроснабжение всех 120 частных домов в Дарницком районе Киева после российского ракетного обстрела 11 декабря.
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