В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель

Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель близ российской Анапы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующие службы рф.

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"Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно, находившееся под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку", - сообщает Росморречфлот.

Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей и дрейфовало в сторону берега пока не оказалось на мели. Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега.

Морские спасатели разрабатывают план аварийно-спасательной операции.