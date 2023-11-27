В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель
Киев • УНН
Грузовое судно BLUE SHARK под флагом Белиза с 21 членом экипажа село на мель в районе Анапы (россия) во время сильного шторма, несмотря на то, что встало на якорь после штормового предупреждения.
Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель близ российской Анапы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующие службы рф.
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"Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно, находившееся под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку", - сообщает Росморречфлот.
Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей и дрейфовало в сторону берега пока не оказалось на мели. Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега.
Морские спасатели разрабатывают план аварийно-спасательной операции.
В Черном море сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель
Грузовое судно BLUE SHARK под флагом Белиза с 21 членом экипажа село на мель в районе Анапы (россия) во время сильного шторма, несмотря на то, что встало на якорь после штормового предупреждения.
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