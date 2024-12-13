В Черкасской области нашли следы загадочного убийства времен трипольцев

В селе Косеновка в Черкасской области украинские и немецкие археологи нашли руины дома с останками семи человек, датированные 3700-3600 годом до нашей эры. Некоторых из них могли убить во время пожара в этом доме. На это указали следы обгорания и травм на костях людей, которые были представителями Трипольской культуры. Исследование опубликовали в журнале PLOS ONE, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время раскопок археологи нашли останки семерых людей: четырех взрослых, подростка и двух детей разного возраста.

Их анализировали с помощью остеологического анализа, выявляя следы болезней, травм и обгорания, радиоуглеродного анализа для установления возраста останков и изотопного анализа, который помог установить рацион древних людей.

Интересно, один человек, чьи останки также нашли в пределах дома, умер более чем на 100 лет позже остальных. - пишет издание.

Как оказалось, трипольцы в основном питались растительной пищей, а мясо составляло лишь 10 процентов их рациона.

На четырех останках нашли следы обгорания, которое произошло сразу после смерти или стало ее причиной, - это были двое детей, подросток, вероятно женщина, и взрослый в возрасте 25-40 лет, тоже вероятно женщина. Еще двое взрослых, хотя и не имели следов обгорания на костях, умерли примерно в то же время, что произошел пожар, вероятно, от отравления угарным газом или связанных с этим повреждений. Их кости находятся в отдалении от обгоревших, что может свидетельствовать о том, что они успели выйти на улицу из горящего дома.

У двух взрослых - погибшей во время пожара женщины и, вероятно, мужчины без следов обгорания на костях на костях черепа обнаружили следы предсмертной травмы, что может свидетельствовать о насильственной смерти. Ученым известно, что трипольцы могли сжигать дома после того, как покидали свои стоянки, но находка в сожженном доме человеческих костей не вписывается в это представление. Как считают археологи, это может быть связано с неизвестным ранее ритуалом захоронения или нападением представителей соседних племен.

Напомним,

Исследователи обнаружили загадочную каменную скульптуру в форме черепахи в пещере Святой Земли Манот, расположенной в регионе Галилея на севере Израиля. Археологи считают, что люди могли ей поклоняться 35 тысяч лет назад.