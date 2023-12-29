В Черкасской области и в Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Черкасской области и в Сумах в пятницу в обед были слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сначала взрывы прогремели в Черкасской области. После чего также взрывы были слышны в Сумах.

Ранее

В ВС ВСУ фиксировали ракеты из Курской области на Сумщину с направлением движения на Черкассы.

Напомним

УНН сообщал, что часть Украины снова охватила воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске вражеских ракет после поднятия врагом в воздух самолетов Ту-22м3.