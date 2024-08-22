В Белой Церкви произошел пожар на складе с фейерверками, предварительно, пострадавших нет - ГСЧС

В Белой Церкви на площади 300 м кв. произошел пожар на складе с фейерверками. Спасатели работают над лидкивдацией пожара, предварительно, пострадавших нет. Об этом журналисту УНН рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Детали

На вопрос, действительно ли в Белой Церкви горит склад с фейерверками, Рубан ответила, что продолжается ликвидация пожара складского помещения в городе Белая Церковь.

"По предварительным данным, площадь 300 м кв. На данный момент работают 5 единиц техники и более 40 человек личного состава. Продолжается ликвидация. Сложность в том, что там рядом находятся другие складские помещения, на которые есть угроза опрокидывания огня. Сейчас опрокидывания огня нет, ситуация контролируемая. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказала Рубан.

Контекст

Сегодня в местных пабликах заявлялось, что в Белой Церкви Киевской области произошел пожар на складе с фейерверками, в городе раздаются взрывы.

Напомним

Вчера в столице возле ТРЦ "Городок" произошло возгорание шестиэтажного офисного здания. Предварительно, пострадавших нет. Спасатели деблокировали двух человек из лифтовой кабины.