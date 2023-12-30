В Белгороде прогремели взрывы: сообщают о "прилетах" и жертвах
Губернатор Белгородщины обвиняет Вооруженные силы Украины в обстреле центра города, что привело к жертвам.
Двигалась на Киев: нацгвардейцы во время масштабной атаки рф сбили крылатую ракету из стрелкового оружия
Национальная гвардия Украины 29 декабря сбила российскую ракету, которая была нацелена на Киев, с помощью пулеметов. Ракета потеряла управление и упала.
Силы обороны атаковали дронами военные объекты в нескольких областях рф - СМИ
Силы обороны атаковали беспилотниками военные объекты в пяти российских городах, нанеся удар по ключевому производителю электроники, несмотря на усилия противовоздушной обороны.
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
Новогодняя ночь в Украине будет теплой, вероятно, без снега; небольшие дожди и мокрый снег ожидаются 1-2 января.
В оккупированном Мелитополе украинским детям проводят лекции "российской идентичности" - Центр сопротивления
российские оккупанты заставляют мелитопольских школьников посещать лекции о "российской идентичности".
От морских дронов до обезвреживания "агентов в рясах" - эксперт назвал ключевые достижения СБУ в 2023 году
СБУ пользуется высоким доверием благодаря своим достижениям в 2023 году, включая успешные операции с морскими беспилотниками, повлиявшие на доминирование в Черном море и уничтожение российских военных активов на сумму более 2 миллиардов долларов.
Общий залп до 16 ракет "Калибр": враг вывел на боевое дежурство в Черное и Азовское море 10 корбалей
Украина сообщает о 10 кораблях противника, включая 3 ракетоносца с 16 ракетами "Калибр", в Черном и Азовском морях.
Кипер: в результате вчерашней атаки рф пострадало 32 человека, двое - в тяжелом состоянии
32 человека были ранены и 4 погибли в Одессе в результате российских обстрелов. 12 остаются в больнице.
Украинские военные сбили ракету Х-59 над Днепром
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету Х-59 над Днепром, аналогичный инцидент произошел в Запорожской области.
В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16
Количество жертв теракта в Киеве возросло до 16. 1 января объявлено днем траура.