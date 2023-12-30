В Белгороде прогремели взрывы: сообщают о "прилетах" и жертвах

Губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков заявил об обстреле центра Белгорода и обвинил Вооруженные силы Украины. По его словам, есть попадания и жертвы, передает УНН.

"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадания в жилой сектор. Все подробности позже", - написал гладков.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате падения обломков на Соборной площади в Белгороде пострадали несколько человек. На месте происшествия находятся скорые помощи и спасатели.

Напомним,

Ночью 30 декабря в Брянской области на Брянский химический завод была совершена атака беспилотниками, один из которых упал и взорвался на территории предприятия.