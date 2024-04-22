В банках в Берлине и под Гамбургом ночью прогремели взрывы

В Германии в Берлине и вблизи Гамбурга ночью неизвестные подорвали банкоматы, чтобы похитить наличные, разрушений претерпели и сами отделения, сообщает Bild, пишет УНН.



Детали

Около 03:00 неизвестные взорвали филиал банка Santander в берлинском районе Целендорф. Преступники, как сообщается, подорвали банкомат, чтобы похитить деньги. Но взрыв оказался такой силы, что разрушил всё банковское отделение. Также разбита витрина соседнего магазина. Местные жители проснулись от шума.

Свидетели рассказали, что грабителей было двое. Они унесли наличные, часть купюр осталась на тротуаре среди обломков. Полиция разыскивала преступников в Целендорфе, в том числе с вертолёта, но безуспешно.

В городе Шенефельд под Гамбургом в 03:07 ночи взорвали банкоматы в двух филиалах банка Sparkasse. Отделениям нанесён значительный ущерб. Преступников разыскивают.

Дополнение

На прошлой неделе аналогичным образом взорвали банкомат в берлинском районе Веддинг. В Гамбурге это также не первое подобное преступление за последнее время.