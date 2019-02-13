В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Шамахинском районе Азербайджана произошло извержение грязевого вулкана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанское издание Trend.
Территориальный исполнительный представитель села Гушчу исполнительной власти Шамахинского района Башир Бахрамов заявил, что извержение произошло на территории вышеназванного села, в 150 метрах от населенного пункта, ближе к посевным участкам.
"Процесс был зарегистрирован 13 февраля в 6:00. Высота выброса достигала около 4-5 метров. Выброшенные породы распространились по периметру в 1000-1500 метров. В настоящее время извержение прекратилось, но процессы в эпицентре все еще продолжаются. Территория контролируется", сообщил Бахрамов.
Извержение вулкана не причинло вреда жителям села и их домам. Грязевой вулкан на этой же территории извергался и в прошлом году.
Напомним, в столице Азербайджана Баку произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг.