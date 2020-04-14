В Азербайджане правозащитники сообщили об аресте 16 оппозиционеров, их обвиняют в нарушении карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Азербайджане за вечер 13 апреля арестовали не менее 16 активистов оппозиции, заявляют правозащитники. Они утверждают, что власти под предлогом несоблюдения правил карантина преследует оппонентов, сообщает издание Eurasianet, передает УНН.
Активисты “стали жертвами этой репрессивной политики” после начала вспышки коронавирусной инфекции, говорится в заявлении Национального совета демократических сил, опубликованной в FB председателя партии “Народный фронт” Али Керимли, цитирует Радио Свобода. По информации организации, 10 человек были арестованы в марте, шесть — в апреле.
В Азербайджане введен усиленный карантинный режим: жители должны получать СМС-разрешение властей каждый раз, когда выходят из дома. При этом официально чрезвычайное состояние не введено.
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Правозащитники обращают внимание, что преследование активистов за якобы несоблюдение карантина происходит все чаще. Об этом говорится в заявлении Amnesty International.
О том, что Азербайджан должен прекратить использовать борьбу с COVID-19 для преследования критиков, в Twitter написал заместитель директора отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Гиорги Гогия, пишет Радио Свобода.
Президент Азербайджана Ильгам Алиев 19 марта обратился с речью к народу по случаю праздника Навруз и в связи с коронавирусом. Он обвинил “пятую колонну” в том, что она “хочет уничтожить Азербайджан”, используя коронавирусную инфекцию.
На 13 апреля в Азербайджане, по официальной информации, зафиксировано 1098 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 11 из них умерли, 250 выздоровели.