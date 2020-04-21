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В Австрии откроют рестораны, церкви и некоторые школы с 15 мая

В Австрии откроют рестораны, церкви и некоторые школы с 15 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Уже с середины мая Австрия еще больше ослабит карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил канцлер Курц, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Австрия еще больше ослабляет антикоронавирусни мероприятия с 15 мая. Откроются рестораны и кафе, а также возобновятся религиозные службы”, — заявил во вторник Курц, добавив, что работать подобные места могут только до 23 часов.

Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

Курц заявил на пресс-конференции, что школы для остальных учеников будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.

Ранее УНН писал, что с 14 апреля в Австрии открываются небольшие магазины, не работали вследствие ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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