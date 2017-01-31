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В Авдеевке развернули оперативный штаб для оказания помощи

В Авдеевке развернули оперативный штаб для оказания помощи

Киев • УНН

 • 7943 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Авдеевке для оказания помощи развернули оперативный штаб, куда вошли должностные лица военно-гражданской администрации и силовики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

"Авдеевское отделение полиции работает на генераторе. Наряду с подразделением в палатке развернут оперативный штаб, куда вошли представители Донецкой ВГА и правоохранители. В оперативном режиме отсюда координируются все силы полиции в городе, сюда могут обратиться люди за любой помощью", - сообщили в полиции.

Сотрудники Авдеевского отделение полиции вместе со сводным отрядом патрулируют, фиксируют все последствия террористической агрессии и оказывают помощь местному населению.

Под артударами в условиях гуманитарной катастрофы остаются около 23-25 ​​тысяч человек. Из них 524 - дети дошкольного возраста, 8 900 пенсионеров, 402 инвалида, более 320 детей-сирот.

"Им нужна помощь в любой момент. Линия 102 в Авдеевке работает круглосуточно, звоните на 102, если вам или тем, кто рядом, нужна помощь", - отметил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Глава полиции Донецкой области отметил, что в сложной ситуации в результате сильных обстрелов оказалась и прифронтовая Марьинка. С 22.00 в городе нет электричества. На улице -20, и люди с одной стороны страдают от обстрелов, а с другой - просто замерзают.

Напомним, уже третьи сутки Авдеевка находится под массированными обстрелами боевиков. Ранен мужчина, от прямых попаданий повреждены 4 дома и 6 квартир в пятиэтажке. В городе, где нет света, воды и отопления, объявлено чрезвычайное положение. На месте председателем Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским развернут оперативный штаб, куда вошли должностные лица ВГА и силовики.

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