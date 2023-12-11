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В аварии под Харьковом погибли волонтер с женой

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 14:19  •  11719 просмотра

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Волонтер и его 23-летняя жена погибли в дорожно-транспортном происшествии под Харьковом, еще двое были госпитализированы, возбуждено уголовное дело.

На Харьковщине в результате ДТП, произошедшего накануне на окружной дороге, погибли 27-летний волонтер и его 23-летняя жена. Об этом сообщил руководитель отдела эвакуации "Координационного гуманитарного центра" Олег Иванов, пишет "Суспільне", информирует УНН

Детали 

 По данным полиции Харьковщины, авария произошла 10 декабря около 15:20. На окружной дороге столкнулись два гражданских автомобиля "Skoda Fabia" и "Hyundai Elantra".

В результате ДТП 27-летний водитель "Hyundai Elantra" и его 23-летняя жена погибли на месте. 37-летнего водителя и 34-летнего пассажира "Skoda Fabia" госпитализировали в больницу.

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Как отметил Иванов, погибший, Артур,  был волонтером организаций "Я Спасен".

"10 декабря мы узнали о гибели нашего друга Артура из организации "Я Спасенный", с которым постоянно проводили эвакуацию семей с детьми. Большое ему спасибо, за то что научил нас, и с начала освобождения части Харьковщины участвовал в эвакуации", - рассказал Иванов на брифинге.

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Дополнение 

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства аварии. 

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Татьяна Краевская

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