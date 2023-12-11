В аварии под Харьковом погибли волонтер с женой

На Харьковщине в результате ДТП, произошедшего накануне на окружной дороге, погибли 27-летний волонтер и его 23-летняя жена. Об этом сообщил руководитель отдела эвакуации "Координационного гуманитарного центра" Олег Иванов, пишет "Суспільне", информирует УНН.

Детали

По данным полиции Харьковщины, авария произошла 10 декабря около 15:20. На окружной дороге столкнулись два гражданских автомобиля "Skoda Fabia" и "Hyundai Elantra".

В результате ДТП 27-летний водитель "Hyundai Elantra" и его 23-летняя жена погибли на месте. 37-летнего водителя и 34-летнего пассажира "Skoda Fabia" госпитализировали в больницу.

Как отметил Иванов, погибший, Артур, был волонтером организаций "Я Спасен".

"10 декабря мы узнали о гибели нашего друга Артура из организации "Я Спасенный", с которым постоянно проводили эвакуацию семей с детьми. Большое ему спасибо, за то что научил нас, и с начала освобождения части Харьковщины участвовал в эвакуации", - рассказал Иванов на брифинге.

Дополнение

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший