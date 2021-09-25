В Антарктике меньше тюленей, чем считали ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Антарктике живет на восемь процентов меньше тюленей Уэдделла, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует результат нового научного исследования, опубликованного в журнале Science Advances, сообщает в субботу, 25 сентября, немецкий радиовещатель Deutschlandfunk, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Как отмечается, к этому выводу пришли после анализа спутниковых снимков всего побережья Антарктиды, сделанного волонтерами. Всего на фотографиях можно увидеть около 200 тысяч самок и молодых особей этого вида тюленей. Самцов тюленей Уэдделла во внимание в исследовании не принимали, поскольку в это время года они проводят много времени в воде, отмечается в сообщении.
Исследователи также отметили, что этот вид тюленей требует для жизни неподвижные пласты льда на берегу. На них тюлени выращивают потомство. Кроме того, они предпочитают определенной глубине воды и держат дистанцию в колонии императорских пингвинов, вероятно, потому, что конкурируют с ними за рыбу как источник питания.
Дополнение
Между тем Антарктике тоже грозит глобальное потепление. Так, 6 февраля 2020 температура на станции Эсперанса на Антарктическом полуострове достигла рекордной отметки 18,3 градуса Цельсия. Всемирная метеорологическая организация отмечает, что такие изменения климата требуют неотложных мер.