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В Англии найден окаменелый череп гигантского морского чудовища доисторических времен

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 10:42  •  23778 просмотра

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На английском побережье Юрского периода найдена окаменелость черепа плиозавра возрастом 150 миллионов лет. Эксперты поражены тем, как хорошо сохранились останки этого существа.

В юго-западной части Англии найдена уникальная окаменелость черепа плиозавра - животного, которое существовало 150 миллионов лет назад. Об этом сообщили BBC, передает УНН.

Детали

Останки были найдены на так называемом Юрском побережье - участке береговой линии графства Дорсет, известного тем, что там сошлись породы триасового, юрского и мелового периодов и где часто находят окаменелые остатки доисторических существ.

Считается, что плиозавры существовали в океане примерно 150 миллионов лет назад.

Длина найденного окаменелого черепа составляет два метра. Череп имеет 130 длинных, острых как бритва зубов, которыми существо могло убить свою жертву одним укусом.

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Эксперты отмечают, что в целом плиозавр имел длину 10-12 метров и использовал свои четыре конечности, похожие на ласты, чтобы двигаться по воде. Доктор Андре Роу из Бристольского университета назвал существо "подводным тираннозавром".

Эксперты отмечают уникальную сохранность находки.

Во всем мире вряд ли когда-либо найдены образцы с таким уровнем детализации. И если они есть, то многие части отсутствуют, тогда как этот, хотя он немного искажен, в нем есть каждая кость

- говорит эксперт по окаменелостям Стив Этчес.

Найденные останки будут выставлены в музее. Ученые предполагают, что другие части скелета существа все еще еще находятся в скальной породе.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Культура
В Англії знайдено скам'янілий череп гігантського морського чудовиська доісторичних часів
Fossilized skull of a giant sea monster from prehistoric times found in England
Новости по теме

В Англии найден окаменелый череп гигантского морского чудовища доисторических времен

На английском побережье Юрского периода найдена окаменелость черепа плиозавра возрастом 150 миллионов лет. Эксперты поражены тем, как хорошо сохранились останки этого существа.

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