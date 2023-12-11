В Англии найден окаменелый череп гигантского морского чудовища доисторических времен

В юго-западной части Англии найдена уникальная окаменелость черепа плиозавра - животного, которое существовало 150 миллионов лет назад. Об этом сообщили BBC, передает УНН.

Детали

Останки были найдены на так называемом Юрском побережье - участке береговой линии графства Дорсет, известного тем, что там сошлись породы триасового, юрского и мелового периодов и где часто находят окаменелые остатки доисторических существ.

Считается, что плиозавры существовали в океане примерно 150 миллионов лет назад.

Длина найденного окаменелого черепа составляет два метра. Череп имеет 130 длинных, острых как бритва зубов, которыми существо могло убить свою жертву одним укусом.

Эксперты отмечают, что в целом плиозавр имел длину 10-12 метров и использовал свои четыре конечности, похожие на ласты, чтобы двигаться по воде. Доктор Андре Роу из Бристольского университета назвал существо "подводным тираннозавром".

Эксперты отмечают уникальную сохранность находки.

Во всем мире вряд ли когда-либо найдены образцы с таким уровнем детализации. И если они есть, то многие части отсутствуют, тогда как этот, хотя он немного искажен, в нем есть каждая кость

- говорит эксперт по окаменелостям Стив Этчес.

Найденные останки будут выставлены в музее. Ученые предполагают, что другие части скелета существа все еще еще находятся в скальной породе.

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