В АМКУ прокомментировали рост цен на продукты

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Антимонопольном комитете Украины назвали главные факторы подорожания продуктов питания в 2017 году, сообщает УНН со ссылкой на отчет ведомства.

Прежде всего, там отметили ускорение потребительской инфляции до 13,7%. На такой показатель не рассчитывал даже Нацбанк, по его прогнозам, он должен быть на 8% меньше.

"Ускорение инфляции в 2017 году по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло из-за действия таких факторов, как сокращение предложения отдельных овощей и фруктов из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильная ситуация в животноводстве, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания, (прежде всего мясные и молочные) и повышение мировых цен на нефть", - отметили в АМКУ.

По данным ведомства, на росте цен также сказалось увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда, и стремительное восстановление потребительского спроса.

"По оценкам НБУ, влияние повышения социальных стандартов на инфляцию в 2017 году проявилось прежде всего через канал повышения себестоимости производства, в частности вклад двукратного повышения минимальной заработной платы, оценененного на уровне около 2 п.п. в годовой показатель инфляции", - отметили в АМКУ.

В то же время базовая инфляция ускорилась до 9,5% против 5,8% в 2016 году, добавили в ведомстве.

"Это произошло вследствие роста себестоимости товаров и услуг на фоне усиления влияния вторичных эффектов от высоких цен на сырые продукты и увеличение других производственных расходов, а также оживление потребительского спроса", - отметили в ведомстве.

Причем, как указано в отчете, с начала 2017 года инфляционные ожидания снижались, однако с сентября начали ухудшаться под влиянием ситуации на валютном рынке и анонсированного повышения соцстандартов.

"Соответственно, повысилась доля предприятий, ожидающих роста цен на свою продукцию/услуги в следующем (2018 - ред.) году, в том числе вследствие усиления влияния факторов "стоимость трудовых ресурсов"," цены на энергоносители" и "курс гривны к иностранным валютам", - отметили в АМКУ.

Небазовая инфляция ускорилась до 19,4% против 17,5% в 2016 году и объяснялась високими темпами роста цен на сырые продукты и топливо, говорится в отчете.

"Высокими темпами росли цены на сырое мясо и молоко (соответственно на 30,3% и 23,1%), а также возобновился рост цен на яйца (на 21,2%). Такая динамика отражала существенно выше мировые цены на соответствующие продукты и высокий внешний спрос, а также ограниченное внутреннее предложение этих товаров на фоне уменьшения поголовья (кроме птицы) и нестабильной эпизоотической ситуации", - говорится в отчете.

Напомним, по данным Госстата, в прошлом году самым дорогим видом мяса была свинина, а самым дешевым - курица. В то же время, за первые месяцы 2018 года и свинина, и курица ощутимо подешевели, филе курицы, в частности сразу на 6,5 грн.

Эксперты объясняют, что в прошлом году цены на курицу сдержали правительственные дотации, выданные производителям в поддержку поголовья, а в этом году они цены уменьшились после стабилизации гривны и утверждение новых программ государственной поддержки.

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