В Албании парламент избрал нового президента
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Парламент Албании выбрал своего спикера-социалиста Илира Цель президентом страны после того, как попытки достичь консенсуса по право-центристской оппозицией провалились, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Так, 28 апреля парламент Албании, который состоит из 140 депутатов, 87 голосами проголосовал за кандидатуру Цели. Оппозиция продолжала бойкотировать заседания парламента и не участвовала голосования.
Отмечают, что 48-летний экономист Илир Цель является лидером молодежной партии "Социалистическое движение за интеграцию". Его кандидатуру поддержала Социалистическая партия премьера Эдди Рамы. В 30 лет Цель был премьер-министром, также работал министром иностранных дел.
Его кандидатуру выбрали после трех раундов, во время которых правительственная коалиция не могла выдвинуть кандидата, заявляя, что хочет в этом достичь консенсуса по право-центристской оппозицией.
Илир Цель сменит на посту президента Буяра Нишани 24 июля.
Как сообщал УНН, Сербия возмутилась из-за заявления Албании о возможном объединении с Косово.