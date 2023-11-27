В 56 населенных пунктах Черкасской области восстановлено электроснабжение

Над восстановлением электричества обесточенным городам и селам Черкасской области работают 148 аварийных бригад и спецтехника. По состоянию на полдень 56 населенных пунктов уже со светом.

Об этом передает начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщает УНН.

Черкасская область продолжает борьбу с непогодой. Все службы в строю. Мобилизованы все силы и спецтехника, чтобы в максимально сжатые сроки восстанавливать электроснабжение жителям области. на этот час 56 населенных пунктов уже со светом. Аварийные бригады работают дальше. Их количество увеличено до 148 - говорится в сообщении.

Также указывается, что для предотвращения осложнений дорожного движения ограничен проезд грузового и общественного пассажирского транспорта по автодороге: М-05 Киев - Одесса (км 143+009 - км 237+109).

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