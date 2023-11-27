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В 56 населенных пунктах Черкасской области восстановлено электроснабжение

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 15:01  •  11278 просмотра

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В Черкасской области восстановлено электроснабжение 56 населенных пунктов, над дальнейшим восстановлением работают 148 аварийных бригад, сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец. Для предотвращения осложнений также были приняты меры по организации дорожного движения.

Над восстановлением электричества обесточенным городам и селам Черкасской области работают 148 аварийных бригад и спецтехника. По состоянию на полдень 56 населенных пунктов уже со светом.

 Об этом передает начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщает УНН.

Черкасская область продолжает борьбу с непогодой. Все службы в строю. Мобилизованы все силы и спецтехника, чтобы в максимально сжатые сроки восстанавливать электроснабжение жителям области. на этот час 56 населенных пунктов уже со светом. Аварийные бригады работают дальше. Их количество увеличено до 148

- говорится в сообщении.

Также указывается, что для предотвращения осложнений дорожного движения ограничен проезд грузового и общественного пассажирского транспорта по автодороге: М-05 Киев - Одесса (км 143+009 - км 237+109).

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
У 56 населених пунктах Черкаської області відновлено електропостачання
Electricity supply restored in 56 settlements of Cherkasy region
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В 56 населенных пунктах Черкасской области восстановлено электроснабжение

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