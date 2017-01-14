Правительственные войска в Ираке отбили у исламистов университет Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Иракские военные командиры сообщили, что их силы взяли полный контроль над университетом Мосула, ранее захваченного боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Это большое научное и культурное здание было освобождено героями", - прокомментировал 14 января операцию глава Антитеррористической службы Ирака, генерал-лейтенант Талиб Шагхати.
Университетский городок расположен на севере Мосула, а именно на восточном берегу реки Тигр, которая разделяет город на две части.
Боевики-исламисты использовали университетские территории как свою базу. Иракские чиновники говорят, что они также использовали лаборатории университета для производства химического оружия.
С октября прошлого года армия Ирака при поддержке коалиции под руководством США, а также при участии курдских формирований и шиитского ополчения, начала массированное наступление на Мосул. Группировка "Исламское государство" взяла город под контроль в 2014 году, когда боевики захватили значительные территории на западе и севере Ирака.