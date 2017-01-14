Правительственные войска в Ираке отбили у исламистов университет Мосула

ukru
12 марта, 19:49 • 106859 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 138570 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 119938 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 116822 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 145157 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115406 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122093 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130466 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 68539 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 70004 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 36282 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 53236 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 74468 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 106874 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 138587 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 107670 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 114877 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 145171 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 140255 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 148173 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 152867 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 151170 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154409 просмотра
Актуальное
Правительственные войска в Ираке отбили у исламистов университет Мосула

Правительственные войска в Ираке отбили у исламистов университет Мосула

Киев • УНН

 • 12949 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Иракские военные командиры сообщили, что их силы взяли полный контроль над университетом Мосула, ранее захваченного боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это большое научное и культурное здание было освобождено героями", - прокомментировал 14 января операцию глава Антитеррористической службы Ирака, генерал-лейтенант Талиб Шагхати.

Университетский городок расположен на севере Мосула, а именно на восточном берегу реки Тигр, которая разделяет город на две части.

Боевики-исламисты использовали университетские территории как свою базу. Иракские чиновники говорят, что они также использовали лаборатории университета для производства химического оружия.

С октября прошлого года армия Ирака при поддержке коалиции под руководством США, а также при участии курдских формирований и шиитского ополчения, начала массированное наступление на Мосул. Группировка "Исламское государство" взяла город под контроль в 2014 году, когда боевики захватили значительные территории на западе и севере Ирака.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы