Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия - Ляшко

"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных. 12 марта был введен карантин. Каждый день мы наблюдаем за динамикой распространения COVID-19 в Украине. И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки. Но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно, мы не можем позволить себе расслабиться", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что в ВОЗ заявили, что странам Европы еще рано ослаблять ограничительные меры, которые ввели для борьбы с COVID-19.

"На графике динамика заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Желтый фон - период, когда было объявлено общенациональный карантин. Как вы видите, динамика заболеваемости (синяя линия, столбики - летальные случаи) резко упала. Результаты будем оценивать позже, но уже сейчас видим, что карантинными мерами мы реально влияем и на распространение коронавирусной болезни", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, Минздрав прокомментирует отмену карантина в Украине через 10 дней.



