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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уровень вредных веществ в воздухе в Тернополе не превышает нормы - центр контроля

Уровень вредных веществ в воздухе в Тернополе не превышает нормы - центр контроля

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 06:34  •  11436 просмотра

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Замеры воздуха в Тернополе не выявили превышений вредных веществ после чрезвычайного происшествия. Проводятся дополнительные исследования на формальдегиды и фенолы, а также проверка питьевой воды.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней оперативно отправил группу для проведения замеров на границе жилой зоны. Замеры проводились в нескольких точках, и на данный момент превышений вредных веществ не обнаружено. Дальнейшие исследования, включая проверку на формальдегиды и фенолы, потребуют больше времени. Об этом сообщила генеральный директор Государственного учреждения "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Оксана Чайчук во время брифинга, передает УНН.

После того, как наша служба получила от Службы чрезвычайных ситуаций сообщение о чрезвычайном происшествии, был дан приказ о сборе группы быстрого реагирования именно на реагирование на химическую опасность. И около семи часов группа нашего учреждения Центра контроля и профилактики болезней выехала на место происшествия. Замеры проводились на границе жилой зоны, проводились по состоянию на 9 часов, проведенный в семи точках

-говорит Чайчук.

По ее словам, проводились замеры на содержание продуктов сгорания, таких как СО, СО2, NO2, хлорсодержащие вещества и другие компоненты, которые определяются с помощью приборов экспресс-диагностики.

"Почему именно в таком направлении? Согласно данным, полученным от гидрометслужбы, направление ветра является юго-западное. Факел поднялся достаточно высоко, и вредные вещества начали двигаться в этом направлении. Масса движется в направлении Теребовли и Козовой. Поэтому замеры проводятся также на территории области, в городе Теребовля, близлежащих населенных пунктах и поселке городского типа Козова. По состоянию на данный момент превышений вредных веществ нет, обнаружены следы продуктов сгорания СО2, а также хлорсодержащих веществ, которые не превышают допустимых концентраций в атмосферном воздухе", - добавляет Чайчук.

Она отметила, что следующие замеры будут проводиться на содержание формальдегидов и фенолов, однако они требуют больше времени для проведения и анализа. Эти замеры уже начаты, но их результаты требуют дополнительного времени для обработки.

"Сейчас также проведен забор питьевой воды из водозаборов города Тернополь для проверки наличия этих веществ. По результатам экспресс-анализа, вредных веществ в воде не обнаружено. Работы по мониторингу будут продолжаться до тех пор, пока показатели атмосферного воздуха не будут приведены к норме", - добавила Чайчук.

Напомним 

Ночью в Тернополе произошел пожар на предприятии во время атаки российских войск в результате попадания в емкость с горюче-смазочными материалами, пожар локализован в 6:50, пострадавших нет. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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