УНН ищет редактора ленты новостей
Киев • УНН
ИА УНН объявляет конкурс на занятие вакантной должности редактора ленты новостей.
Требования:
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- Опыт работы в интернет-СМИ;
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- Осведомленность в общественно-политической тематике Украины;
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- Совершенное владение украинским и русским языками;
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- Внимательность, аккуратность, добросовестность, высокий уровень самоорганизации, широкий кругозор и способность быстро обучаться;
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- Желание работать на результат.
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Полная занятость. Работа в офисе.
Оплата труда: конкурентная.
Резюме присылайте на электронную почту [email protected] (в теме письма укажите "Резюме").