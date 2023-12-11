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Умеров поблагодарил Норвегию и Великобританию за создание Коалиции морских сил и средств в поддержку Украины

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 19:27  •  27521 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил благодарность Великобритании и Норвегии за то, что они возглавили создание Коалиции морских сил, направленной на защиту моря и побережья Украины, включая такие инициативы, как предоставление тральщиков и усиление военно-морского потенциала. Коалиция имеет целью обеспечить морскую безопасность и предотвратить российские угрозы в Черном море.

Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил коллег из Великобритании и Норвегии за лидерство в создании Коалиции Великобритании и Норвегии за лидерство в создании Коалиции морских сил и средств для защиты украинского моря и защиты украинского моря и побережья. Слова министра цитирует пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

Мы доказали, что можем нанести значительный ущерб агрессору на море. Мы имеем мощный потенциал развития технологий в ракетной и военно-морской отрасли. Вместе с нашими партнерами мы можем развивать морскую авиацию, надежную береговую оборону и другие совместные мощности. Среди первоочередных задач - сделать побережье Черного моря безопасным от морских мин

 - заявил Рустем Умеров.

Детали

В Минобороны Украины отметили, что в рамках этой Коалиции нашему государству Великобритания предоставит два минных тральных корабля класса Sandown, 23 скоростных катера и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10 (Viking).

Наша победа зависит от технологического превосходства над врагом. Россия не должна чувствовать себя в безопасности ни в одной части Черного моря.

- подчеркнул Министр обороны.

Украинский министр оборонного ведомства отметил, что морская безопасность в Черном море является опорой региональной и глобальной безопасности. А развивая эту коалицию, Украина сможет предотвратить вмешательство россии в свободу судоходства и усилить защиту морских путей, в том числе и зернового коридора.

Контекст

В ночь на понедельник норвежское правительство опубликовало пресс-релиз о заключении коалиции под председательством Норвегии и Великобритании. Согласно опубликованному заявлению, страны объединили усилия и создали коалицию, чтобы помочь Украине модернизировать систему военно-морской обороны и обеспечить защиту моря и побережья. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Умєров подякував Норвегії та Великій Британії за створення Коаліції морських сил і засобів на підтримку України
Umerov thanked Norway and the United Kingdom for creating the Coalition of Maritime Forces and Capabilities in support of Ukraine
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Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил благодарность Великобритании и Норвегии за то, что они возглавили создание Коалиции морских сил, направленной на защиту моря и побережья Украины, включая такие инициативы, как предоставление тральщиков и усиление военно-морского потенциала. Коалиция имеет целью обеспечить морскую безопасность и предотвратить российские угрозы в Черном море.

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