Умер экс-директор Львовской национальной оперы Эдер
Киев • УНН
Бывший директор Львовской национальной оперы Тадеуш Эдер умер в возрасте 80 лет после того, как возглавлял театр почти 20 лет и способствовал его значительному развитию.
В возрасте 80 лет умер бывший директор Львовской национальной оперы Тадей Эдер. Он возглавлял театр почти 20 лет. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Львовскую Национальную Оперу в Facebook.
Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу смерти многолетнего директора Львовской национальной оперы Тадея Эдера (1943-2023)
Тадей Эдер возглавлял театр почти 20 лет. Сообщается, что при его правлении институция стремительно развивалась и утвердилась на одной из ведущих позиций художественной карты Европы:
- театр переименовали в честь знаменитой украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой в рамках масштабного празднования 100-летия театра в 2000-м году;
- инициировал и воплотил ряд ярких творческих проектов, в частности заказал написание оперы "Моисей" известному украинскому композитору Мирославу Скорику. Впервые в истории эта опера получила поддержку Ватикана и благословение Папы Римского Иоанна Павла ІІ;
- Львовская опера стала членом престижной ассоциации европейских оперных театров Opera Europa в 2008-м;
- состоялось три престижных международных конкурсов оперных певцов им. С. Крушельницкой;
- с возглавляемым коллективом гастролировал в 29-ти странах мира, представляя симфоническое, камерное и оперное исполнительство Украины;
- по его инициативе в Зеркальном зале установили скульптурные портреты известных художников - С. Крушельницкой, М. Менцинского, А. Мишуги, Я. Вощака, Е. Лисика и др.
Сообщается, что парастас состоится 18 декабря, понедельник в 19:00 в Соборе св. Юра
"Прощание - 19 декабря (вторник) с 10:00 во Львовской национальной опере. Чин похорон начнется в 12:00 на Лычаковском кладбище", - информирует опера.
Дополнение
На 94-м году жизни умер украинский поэт Дмитрий Павлычко.
Умер экс-директор Львовской национальной оперы Эдер
Бывший директор Львовской национальной оперы Тадеуш Эдер умер в возрасте 80 лет после того, как возглавлял театр почти 20 лет и способствовал его значительному развитию.
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