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"Укрзализныця" увеличила количество поездов на Пасхальные выходные

"Укрзализныця" увеличила количество поездов на Пасхальные выходные

Киев  •  УНН

 • 12196 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. “Укрзализныця” назначила 23 дополнительных поезда к Пасхе, передает УНН со ссылкой на сообщение и.о. председателя правления “Укрзализныци” Евгения Кравцова в Facebook.

“По состоянию на 30 марта 2018 года ”Укрзализныця“ назначила на пасхальные праздники уже 23 дополнительных поезда. В течение этой недели больше всего поездов назначено в западном направлении — во Львов, Ивано-Франковск, Черновцы”, - отметил он.

  • Поезд № 235 Ужгород — Харьков будет курсировать до Ужгорода 6, 9 апреля. Отправление из Ужгорода 4, 7 и 10 апреля.
  • Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля.
  • Поезд № 755/756 Киев — Львов 6 и 9 апреля отправится из Киева.
  • Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 207 Киев — Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении — 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 249/250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы 6 апреля отправится из Киева. В обратном направлении отправится 9 апреля.
  • Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 201/202 Днепр — Киев будет курсировать в Киев 5 апреля и обратно 10 апреля.
  • Поезд № 780/779 Винница — Сумы будет курсировать 6, 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 228 Одесса — Львов отправится из Одессы 7 апреля. В обратном направлении поезд отправится 8 апреля.
  • Поезд № 272/271 Одесса — Харьков 5 и 9 апреля отправится из Одессы. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля.
  • Поезд № 210/209 Черновцы — Днепр 7 апреля отправится из Черновцов. 8 апреля поезд отправится из Днепра.
  • Поезд № 232 Запорожье — Львов отправится 6 апреля в Львов.
  • Поезд № 276/275 Львов — Днепр осуществит рейсы 4, 6, 7, 8 и 9 апреля в Днепр и 5, 7, 8 апреля — во Львов.
  • Поезд № 233 Кривой-Рог — Ивано-Франковск отправится 8 апреля. В обратном направлении отправление 9 апреля.
  • Поезд № 168 Львов — Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля.

Также предназначены поезда на дополнительные рейсы:

  • Поезд № 63 Днепр — Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля.
  • Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля.
  • Поезд № 95 Черкассы — Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля.
  • Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля.
  • Поезд № 736 Киев — Запорожье 7 апреля осуществит рейсы.

Напомним, на обращение футбольного клуба “Мариуполь” Укрзализныця скорректировала график движения поезда № 84/83 Мариуполь — Киев.

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