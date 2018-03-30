"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів на Великодні вихідні

“Станом на 30 березня 2018 року „Укрзалізниця“ призначила на великодні свята вже 23 додаткові поїзди. Упродовж цього тижня найбільше поїздів призначено в західному напрямку — до Львова, Івано-Франківська, Чернівців”, — зауважив він.



Поїзд № 235 Ужгород — Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня. Відправлення з Ужгорода 4, 7 та 10 квітня.



Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня.



Поїзд № 243/244 Київ — Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня.



Поїзд № 755/756 Київ — Львів 6 та 9 квітня відправиться з Києва.



Поїзд № 197/198 Київ — Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня.



Поїзд № 207 Київ — Ужгород здійснить рейси до Ужгорода 6 та 8 квітня, у зворотному напрямку — 7 та 9 квітня.



Поїзд № 249/250 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці 6 квітня вирушить з Києва. У зворотному напрямку вирушить 9 квітня.



Поїзд № 177 Київ — Хмельницький курсуватиме 7 та 9 квітня.



Поїзд № 223/224 Київ — Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня.



Поїзд № 201/202 Дніпро — Київ курсуватиме до Києва 5 квітня та зворотно 10 квітня.



Поїзд № 780/779 Вінниця — Суми курсуватиме 6, 7 та 9 квітня.



Поїзд № 228 Одеса — Львів відправиться з Одеси 7 квітня. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня.



Поїзд № 272/271 Одеса — Харків 5 та 9 квітня вирушить з Одеси. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 та 10 квітня.



Поїзд № 210/209 Чернівці — Дніпро 7 квітня вирушить з Чернівців. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра.



Поїзд № 232 Запоріжжя — Львів вирушить 6 квітня до Львова.



Поїзд № 276/275 Львів — Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7,8 та 9 квітня до Дніпра та 5, 7, 8 квітня — до Львова.



Поїзд № 233 Кривий-Ріг — Івано-Франківськ відправиться 8 квітня. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня.



Поїзд № 168 Львів — Одеса курсуватиме 7 та 9 квітня.



Також призначені поїзди на додаткові рейси:



Поїзд № 63 Дніпро — Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, зворотно 7 та 9 квітня.



Поїзд № 92 Костянтинівка — Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня та зворотно 4, 6, 8, 10 квітня.



Поїзд № 95 Черкаси — Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня.



Поїзд № 787/788 Харків — Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня.



Поїзд № 736 Київ — Запоріжжя 7 квітня здійснить рейси.



Нагадаємо, на звернення футбольного клубу “Маріуполь” Укрзалізниця скорегувала графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь — Київ.