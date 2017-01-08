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"Укрзализныца" сообщила о задержке поездов из-за непогоды

"Укрзализныца" сообщила о задержке поездов из-за непогоды

Киев • УНН

 • 11312 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В связи со сложными погодными условиями некоторые пассажирские поезда курсируют с незначительным опозданием. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы", передает УНН.

По оперативной информации по состоянию на 13:00 8 января, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: №123 Константиновка - Киев, №147 Одесса - Киев, №764 Одесса - Дарница, №59 Харьков - Одесса и №641 Кишинев - Одесса . Поезд №146 Измаил - Киев пока курсирует с опозданием 1 ч. 39 мин.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях. Все пассажиры железной дороги гарантированно будут доставлены к месту назначения ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для оперативного реагирования установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий, работают штабы по борьбе с непогодой. В частности, в течение вчерашнего дня и ночью в мероприятиях по уборке снега на объектах железной дороги было задействовано 8 тыс. железнодорожников и 24 снегоуборочные машины.

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