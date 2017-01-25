"Укрзализныця" планирует установить бесплатный Wi-Fi на всех вокзалах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. "Укрзализныця" обещает до конца года установить бесплатный Wi-Fi на всех вокзалах. Об этом во время заседания правительства заявил председатель правления железнодорожного монополиста Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.
"Развивать пассажирское сообщение, устанавливать билетные терминалы на вокзалах, хотим установить на всех вокзалах бесплатный Wi-Fi, объявляем конкурс на дизайн новых вагонов будущего, которые будут иметь мировые стандарты", - сообщил В.Балчун.
Кроме того, по его словам, компания намерена в этом году купить 50 пассажирских вагонов.
"Также мы хотим увеличить прибыльность пассажирских поездов и запустить сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией", - добавил он.
В.Балчун также сообщил о принятии 24 января решения о выделении из компании филиала UZ Cargo и создании филиала UZ Cargo International, что по мнению главы правления компании будет способствовать развитию международной деятельности компании.
"Также на повестке дня создание собственного экспедитора - "УЗ Форвардинг", потому что, к сожалению, в этой сфере "Укрзализныця" полностью отдала свой рынок частным компаниям", - добавил глава компании.