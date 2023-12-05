Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников в направлении Львова и гор
Киев • УНН
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников. В частности, для заказа доступны новые маршруты в горы. Кроме того, единственный в Украине железнодорожный перевозчик позаботился об увеличении количества поездов в направлении Львова.
Украинская железная дорога открыла дополнительные рейсы в преддверии рождественско-новогодних праздников. В частности, для заказа доступны новые маршруты в горы. Кроме того, единственный в Украине железнодорожный перевозчик позаботился об увеличении количества поездов в направлении Львова. Об этом с ссылкой на пресс-службу Укрализныци, передает УНН.
Детали
В частности, в Укрзализныце отметили, что уже доступны для приобретения билеты на новый поезд №194/193 Кривой Рог - Ясиня. Этот поезд в новом расписании соединил Криворожье с горами (станциями Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта, Яремче) напрямую удобным расписанием.
Из Кривого Рога поезд №194/193 будет отправляться с 17 декабря через день в 11:02, и прибывать в Ясини в 10:06. В обратном направлении, из Ясини, поезд будет отправляться с 18 декабря в 13:28 и прибывать в Кривой Рог в 10:34.
Также доступны для приобретения билеты на новые поезда №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск и №365/366 Луцк - Рахов.
Поезд №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск будет отправляться из Сум с 11 декабря в 19:01, из Чернигова - в 21:18 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:20. В обратном направлении, из Ивано-Франковска, поезд будет отправляться с 12 декабря в 14:44 и прибывать в Чернигов в 7:26, в Сумы - в 9:56.
Поезд №365/366 Рахов - Луцк будет отправляться из Рахова с 20 декабря в 19:37 и прибывать в Луцк в 11:30. В обратном направлении, из Луцка, поезд будет отправляться с 21 декабря в 17:45 и прибывать в Рахов в 8:55. Билеты на все поезда уже доступны в затосунке Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов. Желаем приятных снежных путешествий
Дополнение
Из-за огромного спроса на поезда в направлении Львова и гор Укрзализныця добавила еще мест на указанных направлениях. "и не только на горящие рождественские даты", — отметили в Укрзализныце.
В частности, поезд №27/28 Киев - Мукачево назначили на 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января из Киева. Поезд будет отправляться в 8:18, прибывать в Мукачево в 19:30. В обратном направлении, из Мукачево, поезд будет стартовать в те же даты в 7:26 и прибывать в Киев в 18:10.
Назначили также поезд №191/192 Киев - Львов. Он будет отправляться из Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты, кроме 1 января, в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21.
Будет курсировать поезд и в сообщении Одесса - Львов. Поезд №167/168 будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.
Также в УЗ позаботились и о направлении Киев - Одесса. Поезд №115/116 будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.
Дополнительно
В Укрзализныце напомнили, что в случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями стоит заглянуть в опции поездок с пересадками. Пересадки доступны даже в пределах одного поезда, а поездка с пересадкой между двумя поездами может в отдельных случаях стоить дешевле прямого рейса - в том числе за счет возможности выбрать разный класс мест на разные промежутки пути.
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников в направлении Львова и гор
Укрзализныця открыла дополнительные рейсы накануне рождественско-новогодних праздников. В частности, для заказа доступны новые маршруты в горы. Кроме того, единственный в Украине железнодорожный перевозчик позаботился об увеличении количества поездов в направлении Львова.
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