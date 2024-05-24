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Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 12:59  •  1365 просмотра

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Государственная компания "Укргаздобыча" неоднократно объявляла тендеры на закупку обсадных труб, чтобы не допустить победы американской компании Vorex, нарушая при этом законодательство и судебные решения.

Государственная Укргаздобыча в третий раз объявила тендер на закупку одних и тех же труб для добычи природного газа только из-за того, чтобы не допустить победу нежелательной американской компании. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Укргаздобыча 16 мая объявила еще один (уже третий!) тендер на закупку обсадных труб диаметром 244 мм - тендер 24Т-222, поскольку с первого и второго раза не смогла протащить своего победителя 

- отмечает Корольчук.

Как утверждает эксперт, в августе 2023 года Укргаздобыча объявила о проведении тендера 24Т-004 на закупку обсадных труб диаметром 244,48 мм с бюджетом почти 2,3 миллиарда гривен. По результатам проведения торгов, по утверждению Корольчука, Укргаздобыча из-за нежелания заключать договор с американской компанией Vorex эти торги отменила.

"Компания Vorex обратилась в АМКУ с жалобой на решение Укргаздобычи об отмене закупки и АМКУ обязал Укргаздобычу отменить свое незаконное решение об отмене тендера. Но Укргаздобыча не сдавалась и упорно нарушала все возможные не возможные принципы права и договорной базы отношений поставщика и покупателя. Укргаздобыча обжаловало решение АМКУ в Киевском окружном административном суде. Однако суд отказал Укргаздобыче в удовлетворении иска против АМКУ. Круг замкнулся. Таким образом, и АМКУ, и Киевский окружной административный суд подтвердили противоправность действий Укргаздобычи", - напоминает историю развития событий Юрий Корольчук.

Эксперт напоминает, что после попыток провести тендер 24Т-004 Укргаздобыча объявила о проведении четырех новых торгов на закупку тех же обсадных труб, но уже с пониженными требованиями к испытаниям муфтовых газометрических резьбовых соединений (с CAL4 до CAL2) и уменьшенными сроками поставки.

«Именно это указывает на то, что такие торги могут отвечать интересам только такого поставщика, у которого такая труба уже лежит готовая на складе. Вот случайно лежала-лежала труба и Укргаздобыча захотела купить именно ее", - иронизирует Корольчук.

"В начале апреля Vorex обжаловала в суде назначение четырех публичных торгов - 24Т-093, 24Т-094, 24Т-095, 24Т-096. И произошло большое чудо - суд стал на сторону закона и не дал Укргаздобыче подписать любые договоры по результатам незаконно проведенной второй закупки на обсадные трубы, которые должны были быть закуплены еще по тендеру 24Т-004, где победили "не те, что надо", - отмечает эксперт.

После этого, по утверждению Корольчука, Укргаздобыча решила осуществить попытку провести еще одни - третьи - торги на закупку этих же труб, однако с существенно уменьшенными сроками поставки.

"Укргаздобыча объявила еще один (уже третий!) тендер на закупку тех же обсадных труб - тендер 24Т-222, но теперь прописала сроки поставки не 120-180 дней, а всего 60. Еще раз повторю - такое требование выписано исключительно под такого участника торгов, у которого эта труба уже лежит на складе. И все это Укргаздобыча делает вместо того, чтобы просто выполнить закон, восстановить тендер 24Т-004 и перестать играть в прятки. Тем более, что это именно Укргаздобыча постоянно отмечает о насущной потребности в обсадной трубе диаметром 244 мм. Если эта труба так нужна, почему бы не выполнить закон, решение АМКУ и решение суда?" - интересуется Юрий Корольчук.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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