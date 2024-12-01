"Укрэнерго" объявило график отключений света на 2 декабря: когда ждать перебоев

"Укрэнерго" сообщает, что завтра в течение дня будут применяться ограничения в электроснабжении. Причина-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября, сообщает УНН.

Завтра, 2 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

08: 00 – 10: 00-две очереди отключений

10:00 – 11:00 – одна очередь отключений

11: 00 – 19: 00-две очереди отключений

19:00 – 22: 00 – одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

06:00 – 22: 00 – применение графиков ограничения мощности

Причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Там также отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях