"Укрэнерго" объявило график отключений света на 2 декабря: когда ждать перебоев
Киев • УНН
Из-за повреждения энергообъектов 28 ноября в Украине вводят ограничения электроснабжения. Для бытовых потребителей будут действовать поочередные отключения, для бизнеса - графики ограничения мощности.
"Укрэнерго" сообщает, что завтра в течение дня будут применяться ограничения в электроснабжении. Причина-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября, сообщает УНН.
Завтра, 2 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
08: 00 – 10: 00-две очереди отключений
10:00 – 11:00 – одна очередь отключений
11: 00 – 19: 00-две очереди отключений
19:00 – 22: 00 – одна очередь отключений
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА
06:00 – 22: 00 – применение графиков ограничения мощности
Причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Там также отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях