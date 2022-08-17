Украину хотят перевести на новую налоговую модель: у Зеленского разъяснили детали

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«Окончательного решения еще нет. Но да, мы действительно обсуждаем модель, которая называется «10-10-10»: 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военного сбора 3%», – сообщил Шурма.

Детали

Однако, по словам заместителя руководителя ОП, предусматривается почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

По его словам, инициатива не уникальна, в частности, в США ответственность за нарушение налогового законодательства является едва ли не самой большой среди всех возможных правонарушений.

«В то же время, мы хотим создать модель, которая позволит Украине быть конкурентной с налоговой точки зрения, в том числе и для глобального бизнеса. К сожалению, мы пока не пришли к консенсусу в этом вопросе, но надеюсь, в ближайшие месяцы – полгода сможем принять новую налоговую модель», – добавил он.

Более быстрому внедрению налоговой модели сейчас мешает неопределенность с поступлениями в бюджет в ближайший год, считает Шурма. Он подчеркнул, что сейчас бюджет несбалансированный, за счет собственных доходов Украина закрывает 30% своих потребностей.

Дополнение

Введенный на период действия военного времени налог в 2% с оборота могут оставить и после окончания войны.