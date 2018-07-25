Украинцам станет проще брать кредиты за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Национальный банк упростил для отечественных заемщиков привлечение кредитов из внешних источников. Упрощение начнет действовать с 20 августа, передает УНН со ссылкой на Нацбанк.
"Национальный банк внес ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства с целью упрощения сферы регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украине", - сказано в сообщении.
Так, Нацбанк полностью автоматизирует процедуры регистрации/внесения изменений в регистрации/аннулирования регистрации внешних договоров кредитования (займа) в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками. Инициирование таких процедур будет осуществлять уполномоченный обслуживающий банк по договору. Для этого он должен направить в НБУ соответствующей электронный документ, на основании которого НБУ будет проводить необходимые процедуры.
При этом, не будет требований об обязательном проведении НБУ отдельной процедуры рассмотрения и анализа пакетов документов, которая применялась в случае выявления обслуживающим банком индикаторов рисковой финансовой операции по внешнему договору кредитования, требующего регистрации/внесения изменений в регистрации.
"Это будет способствовать дальнейшей либерализации сферы валютного регулирования, улучшению финансирования экономических субъектов Украины и, соответственно, оживлению украинской экономики в целом", - отметили в НБУ.
Такое упрощение начнет действовать с 20 августа 2018 года.
Напомним, Национальный банк разрешил банкам давать информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.