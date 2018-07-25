Українцям стане простіше брати кредити за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Національний банк спростив для вітчизняних позичальників залучення кредитів із зовнішніх джерел. Спрощення почнуть діяти з 20 серпня, передає УНН з посиланням на Нацбанк.
“Національний банк застосував низку змін до норм чинного валютного законодавства з метою спрощення сфери регулювання операцій резидентів-позичальників із залучення зовнішніх кредитних ресурсів в Україну”, — сказано у повідомленні.
Так, Нацбанк повністю автоматизує процедури реєстрації/унесення змін до реєстрації/анулювання реєстрації зовнішніх договорів кредитування (позики) в іноземній валюті, укладених резидентами-позичальниками. Ініціювання таких процедур здійснюватиме уповноважений обслуговуючий банк за договором. Для цього він має надіслати до НБУ відповідній електронній документ, на підставі якого НБУ проводитиме необхідні процедури.
При цьому, не буде вимог щодо обов’язкового проведення НБУ окремої процедури розгляду та аналізу пакетів документів, яка застосовувалася у випадку виявлення обслуговуючим банком індикаторів ризикової фінансової операції за зовнішнім договором кредитування, який потребував реєстрації/унесення змін до реєстрації.
“Це сприятиме подальшій лібералізації сфери валютного регулювання, покращенню фінансування економічних суб‘єктів України та, відповідно, пожвавленню української економіки в цілому”, — зауважили в НБУ.
Таке спрощення діятиме з 20 серпня 2018 року.
Нагадаємо, Національний банк дозволив банкам давати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду.