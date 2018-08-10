Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие в выходные

"Люди могут чувствовать умеренную теплонагрузу. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета", - добавили в пресс-службе.



Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.

Напомним, завтра в Украине ожидаются дожди и грозы в западных регионах. Температура воздуха в дневные часы составит 25-33 градусов тепла.