Украинцы получили первые медали на молодежном ЧЕ по боксу

Первые достижения в актив “сине-желтой” сборной внесли наши соотечественницы. Бронзовыми призерами турнира стали Диана Старкова (64 кг) и Мерешко Наталья (69 кг).

Финал первенства также состоится при участии представительницы Украины. Первого апреля за чемпионский титул в весовой категории 48 кг будет бороться Юлия Демьяненко.

Стоит отметить, что завтра в полуфинальных поединках будут соревноваться представители мужской сборной Украины: Евгений Овсянников, Максим Пилипец, Алексей Токарчук, Степан Грекул и Сергей Горскова.

Напомним, что Украинская Хижняка было названо лучшим боксером года в мире.