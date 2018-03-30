Українці здобули перші медалі на молодіжному ЧЄ з боксу

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У румунському місті Тиргу-Жіу визначилися перші фіналісти континентальної першості з боксу серед спортсменів до 22 років, інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Перші здобутки до активу “синьо-жовтої” збірної внесли наші співвітчизниці. Бронзовими призерками турніру стали Діана Старкова (64 кг) та Мерешко Наталія (69 кг).

Фінал першості також відбудеться за участі представниці України. Першого квітня за чемпіонський титул у ваговій категорії 48 кг боротиметься Юлія Дем’яненко.

Варто відзначити, що завтра у півфінальних поєдинках змагатимуться представники чоловічої збірної України: Євгеній Овсянніков, Максим Пилипець, Олексій Токарчук, Степан Грекул та Сергій Горсков.

Нагадаємо, що українця Хижняка було названо кращим боксером року в світі.

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