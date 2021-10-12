Украинцы завоевали медали на чемпионате Европы по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Завершился чемпионат Европы по шашкам-100, который проходил в Кьянчано Терме (Италия). Украинцы взяли полный комплект медалей в соревнованиях по блицу, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Детали
Международный гроссмейстер Юрий Аникеев выиграл "золото". Он набрал 14 очков и опередил спортсмена из Нидерландов Яна Гронендейка. "Бронзу" завоевал еще один украинец - Артем Иванов.
"Серебро" в копилку сборной Украины принесла на чемпионате Европы Ольга Балтажи. Она была второй в женском турнире по блицу. Это вторая серебряная медаль Ольги на нынешнем чемпионате.
Виктория Мотричко также успешно выступила в блице и до последнего тура была среди лидеров. Рискнув сыграть на победу в последнем туре, она уступила будущей чемпионке Айгуль Идрисова из России. В результате - 6 место среди 32 участников чемпионата Европы.
Однако, в активе Виктории на этом чемпионате "золото" в турнире по быстрым шашкам и "серебро" в командных соревнованиях.
Что предшествовало
Украинка стала призером чемпионата мира по шашкам.