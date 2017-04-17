Украинцы предложили Президенту альтернативу нардепам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37009 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101253 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154170 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115502 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115967 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112236 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104071 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107004 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103510 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153024 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинцы предложили Президенту альтернативу нардепам

Украинцы предложили Президенту альтернативу нардепам

Киев  •  УНН

 • 23702 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинцы предложили Президенту Украины Петру Порошенко систему, по которой граждане страны заменят народных депутатов. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президента Украины, передает УНН.

"Заменить депутатов на народ Украины, где каждый гражданин Украины с помощью электронного кода своего паспорта, может создавать законопроект и поправки к существующим и общим электронным голосованием народа Украины принимать законы и регулировать политику Украины. Так, как каждый гражданин Украины как налогоплательщик на это имеет право", - говорится в петиции № 22/035869-эп.

Автором петиции выступил Дмитрий Потапов.

Петиция зарегистрирована 14 апреля этого года и уже набрала 41 голос из необходимых 25 тыс.

Напомним, на конец 2016 заработная плата народного депутата составляла 14 тыс. 473 грн.

Как сообщал УНН, по словам Председателя Верховного Совета Андрея Парубия, каждый пропущенный день в ВР вычитается из зарплаты нардепов. Только за 13 апреля этого года, 84 нардепа не получат заработной платы за пропуск пленарного заседания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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