Украинцы предложили Президенту альтернативу нардепам

"Заменить депутатов на народ Украины, где каждый гражданин Украины с помощью электронного кода своего паспорта, может создавать законопроект и поправки к существующим и общим электронным голосованием народа Украины принимать законы и регулировать политику Украины. Так, как каждый гражданин Украины как налогоплательщик на это имеет право", - говорится в петиции № 22/035869-эп.

Автором петиции выступил Дмитрий Потапов.

Петиция зарегистрирована 14 апреля этого года и уже набрала 41 голос из необходимых 25 тыс.

Напомним, на конец 2016 заработная плата народного депутата составляла 14 тыс. 473 грн.

Как сообщал УНН, по словам Председателя Верховного Совета Андрея Парубия, каждый пропущенный день в ВР вычитается из зарплаты нардепов. Только за 13 апреля этого года, 84 нардепа не получат заработной платы за пропуск пленарного заседания.