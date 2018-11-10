Украинский футболист признан лучшим игроком месяца чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины и ФК “Генк” Руслан Малиновский продолжил уверенные выступления во внутреннем чемпионате Бельгии, информирует УНН со ссылкой на сайт “Команды номер один”.
На этот раз Малиновский получил 328 баллов по индексу InStat. Данная цифра оказалась лучшей среди всех представителей бельгийской лиги.
У ближайшего конкурента нападающего “Андерлехта” Димати — 318 баллов.
Стоит отметить, что в октябре Малиновский провел в составе “Генка” шесть матчей (606 минут), в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.