Украинский уран - золото, которым пренебрегают

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Уранодобыча в Украине во времена СССР находилось в центре внимания и ученых, и геологов, и власти. Отечественная сырьевая база очень богата, что дает основания для наращивания добычи урановой руды и 100% обеспечение собственной потребности в этом ресурсе. Логичность развития уранодобычи несомненно, ведь атомная энергетика - это и настоящее, и будущее многих стран. Почему за 25 лет независимости Украина так и не пришла к инвестициям и развитию урановой отрасли, имея для этого все необходимое? Почему до сих пор бюджет тратит миллионы на закупку ресурса для АЭС, когда может значительно экономить? Почему в Украине исчезли профессии геолога и уранщика? А также какие перспективы изменить ситуацию к лучшему? Все эти и другие вопросы редакция УНН поставила известному ученому, ведущему специалисту, экс-генеральному директору КП "Кировгеология", лауреату Государственной премии СССР в области науки и техники Анатолий Бакарджиеву.

Почтенный ученый, за плечами которого суммарно более 40 лет работы на месторождениях и в должности гендиректора "Кировгеология", содержательно и аргументировано фактически указал, куда должны двигаться сегодня украинские чиновники, ответственные за энергетическую безопасность и независимость Украины.

Господин Анатолий, каковы перспективы развития уранодобычи у Украины?

- Что касается сырьевой базы урана, которая у нас есть, то да, у нас очень мощная сырьевая база в Украине. Она создана еще во времена Советского Союза. После обретения Украиной независимости новых открытий месторождений не было. Но тем не менее, по данным МАГАТЭ, мы уверенно входим в десятку, а может быть, и гораздо выше, если собрать все месторождения, так как не все наши месторождения мы представляем в МАГАТЭ.

По атомной энергетике, в Украине она сегодня производит более 50% всей электроэнергии. АЭС в виде атомного топлива в виде сборок, твэлов, потребляют где-то около 2,5 тысячи тонн урана. Производит Украина сама сегодня около одной тысячи урана на единственном предприятии Восток ГОК (г. Желтые Воды).

Когда-то Украина имела планы нарастить собственную уранодобычу до 6,4 тыс. тонн в год

- Программы дальнейшего развития атомно-промышленного комплекса, которые существуют, которые представляет Министерство энергетики, они действительно были очень хорошие. Одна из них еще при Викторе Ющенко была утверждена, потом еще уже не Президент, а Кабмин и Минэнерго утверждали программы дальнейшего развития атомного комплекса. Они предусматривали планы наращивания добычи примерно на уровне 6,4 тыс. тонн урана в 2025-2030 годам. Затем 7,5 тыс. тонн урана.

Но главное, что нам сейчас нужно, - производить хотя бы 2,5 тыс. тонн урана, чтобы покрыть то потребление урана, необходимого для АЭС. А это 15 блоков на 4 атомных электростанциях. Вот они и потребляют такой объем.

Перспективная ли до сих пор в масштабах мира атомная энергетика?

- Конечно. Атомную энергетику нужно развивать. Что в мире сейчас происходит с атомной энергетикой? Тринадцать стран с тридцати, которые имеют АЭС не производят ни грамма урана, а потребляют 43% всего урана. На некоторые из этих стран повлияла авария на АЭС "Фукусима". Пока решение о закрытии АЭС принято только в Германии. Сомнения о целесообразности развития АЭС выразили Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Однако основные производители атомной ядерной энергетики (Франция, Англия, Швеция, Испания) не меняют своих планов. Стабильность развития АЭС декларируют США, Канада, Франция и Испания. Наиболее активно ядерную энергетику развивают Китай, Индия, Россия и Украина. Заявляли о планах развития ядерной энергетики Индонезия, Турция, Кения, Судак и Казахстан.

До 2020 года в Китае планируют ввести в эксплуатацию 110 ядерных блоков

Наиболее амбициозные планы у Китая. До 2020 года КНР выделила на строительство АЭС 78 млрд долл. И в их планах до этого года получить 88 ГВт атомной энергии. Они собираются вводить в эксплуатацию 6-8 ядерных реакторов ежегодно. И начиная с 2016 года до 2020 в Китае, по их плану, должно быть введено в эксплуатацию 110 ядерных блоков. На втором месте по вводу атомных реакторов находится Индия.

- Поэтому надеяться на кого-то в обеспечении ураном и топливом наших АЭС в перспективе достаточно затруднительно. Украине нужно развивать свои мощности. Вот мы знаем, что в Европе появились скептики, которые заявляют о закрытии атомных электростанций. Ну, пока закрывается очень мало. Германия, говорит, что будет закрывать, но пока не спешит это делать. Франция же активно развивает свою атомную энергетику.

Украинская сырьевая база позволяет производить около 4-5 тыс. тонн урана в год в течение длительного периода

Так вот, сырьевая база урана, которая на сегодняшний день есть в Украине, она позволяет производить около 4-5 тыс. тонн урана в течение долгого периода и быть продуцентом и поставщиком этого урана в Европу.

Европа в год потребляет около 18-19 тыс. тонн урана. Закупает она его в Австралии, в Канаде, в Африке. Это очень далеко. К нам самые близкие для ЕС пути и самый легкий транспорт. То есть, мы можем себе брать эти 2,5 тыс. тонн урана, которые нам нужны, а остальные реализовывать.

- Всего в мире на сегодняшний день добывается около 60 тыс тонн урана в год. Из этих 60 тыс. тонн, - 23,5 тыс. тонн добывает Казахстан. Это более 30%, и они не боятся, что быстро используют свои ресурсы, хотя сейчас цены на уран немного ушли в низ. И причина этому явно не "Фокусима", потому что после "Фокусимы" "чернобыльского синдрома" не произошло. И резкого закрытия атомных электростанций не произошло. А наоборот Китай, Индия, Корея начали запускать атомные электростанции. В Японии также заявляют о том, что хотят иметь свои атомные электростанции, и Турция тоже. То есть атомная энергетика все равно движется вперед.

Казахстан, как вы сказали, является лидером уранодобычи. Они пошли методом подземного выщелачивания, а у нас такого метода нет. Есть возможность ввести?

- В Казахстане были еще такие месторождения, которые отрабатывались как и у нас - горным методом. Но сейчас там шахты закрыты, потому что они не выдерживают конкуренции по сравнению с методом подземного выщелачивания. В мире таким способом добывается 58,8% урана. У нас также есть такие месторождения, и они совсем не плохие и в некотором смысле даже лучше казахстанских тем более, что они находятся на глубинах примерно до 50-100 м, в то время как в Казахстане есть такие, которые достигают около 700 м.

Украина же, по сути, являлась лидером метода подземного выщелачивания месторождений песочного типа. Было такое месторождение, как Девладовское, на котором в 1960 годах впервые в мире был добыт уран методом подземного выщелачивания. Именно в Украине на Девладовском месторождении в Днепропетровской области. А потом уже на втором месте стала Америка. Там этот метод появился где-то через год. У нас методом подземного выщелачивания были разработаны два месторождения - Девладовское и Братское, и была начата добыча на Сафоновском. А потом его закрыли. И в Украине такой метод был закрыт.

У нас много инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину деньги и добывать уран

- Но сейчас у нас много инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину деньги и добывать уран, их интересуют именно такие месторождения песочного типа. Потому что себестоимость добычи урана таким способом гораздо дешевле и сроки строительства рудников существенно меньше.

Экологически такой метод также бесспорно лучший. Потому что горный метод предполагает, что руду нужно добыть из-под земли. Должны быть обогатительные фабрики, гидрометаллургические заводы, на которых добытая руда должна измельчаться. И это нужно иметь определенные хранилища для хранения отходов. Они безопасны, но тем не менее, активные и их нужно хранить так, чтобы они не попадали в реки, водоемы, не разносились ветром.

При методе же скважинного подземного выщелачивания все остается под землей. После добычи урана горным методом остаются терриконы, а здесь почти ничего не остается все происходит под землей. И природа со временем очищается, медленно, но очищается. По моему мнению, отрабатывать эти месторождения в Украине целесообразно. И вред, который наносит этот метод носит временный характер.

Одним из крупнейших месторождений является Новоконстантиновское. В Минэнерго заявили, что планируют его разрабатывать, но сейчас на это нет средств...

- Основу сырьевой базы урана метасоматического типа составляют такие месторождения, как Новоконстантиновское, Мичуринское, Ватутинское, Центральное и другие. Там урановая руда добывается традиционным горным способом. Новоконстантиновское месторождение - это крупнейшее месторождение в Европе. И проектная мощность этого месторождения 1,5 тыс. тонн в год. Сейчас добывается около 370 тыс. тонн. Они действительно не могут развиться, потому что не хватает денег. Это месторождение было открыто еще в советские времена, и первый проект предусматривал отработку сразу двух горизонтов. В общем, оно может работать больше 40 лет. Сейчас принято решение отрабатывать пока верхние горизонты, и эти верхние горизонты могут производить около 1,5 тыс тонн, таковы расчеты проекта.

Реализация концепции атомной энергетики Минэнерго предусматривает 780 млн долл. поступлений в бюджеты Украины. По вашему мнению, эти цифры могут быть реальными?

- Было бы очень хорошо, если бы это удалось, но определенные сомнения есть. Потому что достаточно сложное положение экономическое в Украине сегодня. Только в связи с тем, что не хватает средств. Безусловно, нужно искать и привлекать инвесторов. Пока у нас нет ни одного иностранного инвестора.

Внутренние инвесторы, которые хотят добывать уран методом скважинного подземного выщелачивания, они есть. Они приходят, консультируются... До этого нашим урановыми месторождениями интересовалась крупная в мире компания "Арева" из Франции. Интерес к нам проявляли и австралийцы, и Россия. Но в наших бюрократических кулуарах это все погасло. Все только говорят, что да, нужно привлекать инвесторов, но пока таких нет. И у нас могли бы быть прекрасные экономические показатели. Наши отечественные инвесторы приходили ко мне консультироваться, но на сегодняшний день ни одна компания не получила лицензии. Почему таких лицензий не выдают, я не знаю.

На сколько в Украине мощный научный потенциал геологов

- Проблема кадров урановой геологии она сейчас не только в Украине обострилась, а и в мире. Урановый геолог проходит всю программу геологов плюс еще год дополнительно изучает разведку радиоактивных элементов. Так было всегда. У нас все это за государственные средства, а что касается Запада - то в мире по подготовке геологов было всего три центра - во Франции, Советском Союзе и США. Там оплату за обучение разведки радиоактивных элементов брали на себя компании и делали из рядовых геологов урановых.

Украинские геологи, как им перестали платить, разъехались по всему миру

Вот, например, "Кировгеология" начиная с 1945 года и до того, как она перестала открывать месторождения, было, по-моему 126 человек, которые составляли основу. И как только усложнились вопросы рядовых геологов - перестали платить заработную плату, начались сокращения. Все эти геологи разъехались по всему миру. То есть весь мозговой центр "Кировгеологии" разъехался по всему миру. Сейчас если отрасль начнет развиваться, в Украине таких специалистов уже нет. В Украине специалистов по разведке радиоактивных веществ не выпускалось, они переквалифицировались. То есть приходили геологи и в среде "Кировгеологии" получали знания. Кадры - это будет очень сложный вопрос, пожалуй, и для геологов и для горняков.

Если начнут добывать методом подземного выщелачивания, у нас нет таких специалистов. Так, как месторождение, которым добывался уран таким методом закрылось где-то в 1985-х годах. Поэтому если что-то начнется, нужно будет учиться в Казахстане или в Америке. Хотя мы имели опыт и начинали сами.

В Украине эти специалисты были сосредоточены в "Кировлегологии", "Восток ГОК" и в Институте геохимии и геофизики и химинералов, там тоже было урановое направление. Сейчас специалисты еще есть, но их очень мало...

По Вашему мнению, для того чтобы уранодобыча в Украине стала перспективным направлением, что нужно сделать?

- В первую, вторую и третью очередь необходимо финансирование. Если уранодобычу будут финансировать, то эта отрасль станет привлекательной, у молодежи появится интерес, чтобы пойти работать в эту отрасль.

Так, у нас дефицит кадров, но их можно отправлять учиться в другие страны. Вот, например, в 1944 году, когда начинался урановый проект, таких специалистов тоже не было. Были только рядовые геологи, и они учились на ходу и создали мощную индустрию. В Советском Союзе наши специалисты высоко ценились, правда, им был запрещен выезд за границу, только в командировки в страны народной демократии...