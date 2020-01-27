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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Украинский дзюдоист стал призером Гран-При в Тель-Авиве

Киев • УНН

 • 11673 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Представитель Украины по дзюдо Какие Хаммам завоевал бронзовую медаль на турнире мировой серии Гран-при IJF в Тель-Авиве, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинский дзюдоист стал призером Гран-При в Тель-Авиве

В бронзовой схватке категории +100 кг Хаммам победил Стефана Хегай из Австрии. На пути к медали украинец также оказывался сильнее спортсменов из Японии, Кыргызстана и Австрии, одна в полуфинале уступил уроженцу Израиля Ору Сассон.

Напомним, что хаммам выигрывал медаль и на турнире в ОАЭ.

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