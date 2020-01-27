Український дзюдоїст став призером Гран-Прі в Тель-Авіві

У бронзовій сутичці категорії +100 кг Хаммо переміг Стефана Хегая з Австрії. На шляху до медалі українець також виявлявся сильнішим за спортсменів з Японії, Киргизстану та Австрії, одна у півфіналі поступився уродженцю Ізраїлю Ору Сассону.

Нагадаємо, що Хаммо вигравав медаль і на турнірі в ОАЕ.