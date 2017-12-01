Украинские военные приняли участие в параде в Румынии
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Группа военных из Украины приняла участие в военном параде в Бухаресте, передает корреспондент УНН.
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В частности, Ко Дню Единения Румынии в Бухаресте в военном параде прошла знаменосная группа украинских военных.
Кроме представителей Украины в параде приняли участие военные более чем из 10 стран.