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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 37580 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61037 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99254 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107544 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115697 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121313 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132558 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Украинские борцы завоевали несколько наград на турнире в Софии

Украинские борцы завоевали несколько наград на турнире в Софии

Киев  •  УНН

 • 9790 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В столице Болгарии стартовал пятьдесят шестой турнир по трем видам борьбы — “Дан Колов — Никола Петров”, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

В копилке украинских спортсменов уже есть первые три награды. “Серебро” получил Василий Шуптар, “бронзу” выиграли Василий Михайлов в весе 74 кг и Гор Оганесян в весе 65 кг.

Отметим, что Украина на этих соревнованиях представляет команда борцов вольников и классиков

Добавим, что соревнования в Софии завершатся уже сегодня, 25-го марта.

Как сообщал УНН, ряд медалей завоевали украинские борцы на ЧМ среди 23-летних.

Украинские Национальные Новости

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