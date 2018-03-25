Українські борці вибороли кілька нагород на турнірі в Софії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В столиці Болгарії стартував 56-ий турнір з трьох видів боротьби — “Дан Колов — Нікола Петров”, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
В скарбничці українських спортсменів вже є перші три нагороди. “Срібло” здобув Василь Шуптар, “бронзу” виграли Василь Михайлов у вазі 74 кг та Гор Оганесян у вазі 65 кг.
Відзначимо, що Україну на цих змаганнях представляє команда борців вільників та класиків
Додамо, що змагання у Софії завершаться вже сьогодні, 25-го березня.
Як повідомляв УНН, низку медалей завоювали українські борці на ЧС серед 23-річних.