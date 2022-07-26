Украинские беженцы за рубежом рискуют попасть в эксплуатацию: как уберечься

Потенциальными трафикерами являются люди с криминальным прошлым

“Война – это всегда лучшая основа для торговли людьми и для нарушения прав человека. Это происходит из-за того, что люди бегут, борются за свою жизнь. Они в панике и растеряны – сфокусированы только на том, чтобы сохранить жизнь. И этим очень удачно пользуются трафикеры, вербовщики, торговцы людьми”, – отметила Юлия.

Те граждане, которые по военным обстоятельствам уезжают за границу – получают ощущение фальшивой безопасности. На помощь сразу приходят волонтеры, среди которых есть разные люди. Кто-то действительно стремится помочь. Однако есть те, кто использует возможность для вербовки беженцев, которые еще не пришли в себя, и взятия их в плен под названием “эксплуатация”. Поэтому люди, являющиеся как внутриперемещенными лицами, так и беженцами за границей – чрезвычайно уязвимы для ситуации торговли людьми.

“Например, зафиксированы случаи, когда люди с криминальным прошлым (педофилы, или имеющие отношение к эксплуатации) вдруг захотели помочь украинским беженцам, сотнями пересекающим границу. Их присутствие было зафиксировано на границе с польской стороны. Полиция видела это, реагировала. Но на тот момент у них не было оснований арестовать этих людей, потому что преступление не совершено. Потому они просто отгоняли их, просили покинуть границу. Но если человек пришел с таким намерением, он может покинуть одно место и перейти на другое место пересечения границы”, – объясняет директор организации.

Европейские государства не фиксируют официальных кейсов торговли людьми, однако такие случаи есть

По словам Юлии, европейские государства не фиксируют официальные случаи торговли людьми и пострадавших. В то же время за границей есть кейсы, когда украинцы попадали в рабство, однако им удавалось сбежать.

“Сейчас есть момент, что европейские государства говорят о том, что нет официальных случаев торговли людьми, нет пострадавших и все под контролем. Хотя мы – общественная организация, мы знаем, что случаи есть. Людям удавалось спастись, они просто не обращаются в полицию за помощью. Они сбегают и пытаются найти убежище. Поэтому если отмечается, что официальных случаев торговли людьми нет — мы не можем говорить, что торговля не происходит прямо сейчас. Эксплуатация носит скрытый характер. То есть вербовка может происходить сейчас. Но мы узнаем это только тогда, когда человек будет спасен. А это может произойти через 4 месяца, полгода, год”, – подчеркнула спикер.

“Флешбеки” с 2014 года: на востоке Украины первые полтора года не фиксировали случаев эксплуатации людей

Юлия отметила, что похожая ситуация в сфере торговли людям происходила в 2014 году, когда началась российская агрессия на востоке Украины. Слухи о том, что на неподконтрольных правительству территориях были случаи эксплуатации – ходили с начала вторжения. Однако официальные данные начали появляться только полтора года спустя.

“Официальных случаев не было, однако их начали фиксировать спустя полтора года. Это были ужасающие случаи, но они начались позже. Поэтому я прогнозирую, что у нас будут кейсы, но позже”, – добавила Юлия.

Кто может оказаться в риске попадания в эксплуатацию

Среди беженцев, пересекающих границу, в подавляющем большинстве – женщины и дети. Возраст таких людей разный, и предложения они получают разные. Директор “А21 Украина” привела примеры, когда после начала полномасштабного вторжения, беженцы за границей столкнулись с проблемой торговли людьми.

“Мы знаем случай, когда две молодые девушки, в возрасте до 20 лет, спаслись от трудовой эксплуатации в Польше. Они просто сбежали. Была также женщина, которой удалось сбежать от трудовой эксплуатации в Хорватии. Ее завербовали онлайн. Еще была информация о том, что целый автобус украинцев был завербован, и их направили на место жительства и работы, но по дороге их полиция завернула, что-то было не то с местом, куда они ехали. И потом никто не знает, куда они уехали.

В Бельгии около 50 украинцев находились в трудовой эксплуатации – это официальная информация. Я думаю, что полиция и представители государства ведут свою статистику. Просто сейчас они не хотят поднимать панику среди беженцев, и таким образом хотят представить европейские государства как стабильные, надежные и безопасные страны, которые могут оказать помощь. Но те кейсы, о которых мы будем говорить, – они еще впереди”, – рассказала Юлия.

В зону риска попадают беженцы, активно ищущие работу за границей. После того, как человек пересекает границу – он ищет место, где устроиться. Рынок труда в Европе уже переполнен, поэтому украинцам даже с высокой квалификацией и уровнем образования предлагают низкоквалифицированную работу, которая легко может превратиться в эксплуатацию. Поэтому мой совет — искать официальное трудоустройство.

“Если искать нелегальную работу, вам могут предложить немного больше денег, но потом это может превратиться в эксплуатацию. И человек может потерять свою свободу”, – добавила директор организации.

После полномасштабного вторжения торговля людьми в Украине активизировалась

“Если говорить об эксплуатации внутри страны, она тоже возросла. Потому что торговцы людьми активны не только за границей, но и в Украине. И очень многие были временно перемещены на запад. И были случаи, когда люди сообщали о трудовой эксплуатации”, – констатирует Юлия.

Отмечается, что в результате увеличения количества случаев эксплуатации людей миграционная полиция активно сотрудничает с такими сообщениями и людьми.

Как уберечься от попадания в ловушку торговли людьми: советы

Глава общественной организации дала советы, как избежать попадания в эксплуатацию при пересечении границы:

– Старайтесь пересечь границу с помощью проверенных перевозчиков;

- Следите за новостями и выбирайте для поездки максимально безопасный маршрут;

– По возможности обсуждайте условия путешествия или проживания заранее;

– Не садитесь в машину одни. Старайтесь перемещаться по группам;

- Держите документы при себе, сделайте несколько копий и разложите по разным местам. По возможности сделайте резервные копии на отдельных устройствах (телефон, электронная почта или защищенные облачные хранилища);

- Деньги (наличные) разделите на несколько частей и держите в разных местах. Основную сумму средств держите на карте;

– Надевайте простую, удобную одежду. Ювелирные украшения и драгоценные вещи лучше снять и спрятать;

- Договоритесь с близкими людьми о кодовом слове, знаке или сигнале, что будет означать опасность и потребность в помощи;

– Проверьте документы перевозчика или водителя, сфотографируйте номерные знаки автомобиля и пришлите своим близким;

- Не передавайте никому свои документы, кроме представителей государственных органов Украины и иностранных государств (например, пограничники при пересечении границы и т.п.);

– Демонстрируйте паспорт из своих рук. По возможности старайтесь демонстрировать документы через приложение “Дія”;

– Сохраните контакты людей и организаций, которые могут помочь в случае чрезвычайной ситуации. Разместите их в телефоне и запишите на бумаге;

– Поселяйтесь только в зарегистрированных местах проживания;

– Не оставляйте детей без присмотра. Не доверяйте детям новым знакомым. На внутренней стороне верхней одежды напишите данные о ребенке (ФИО ребенка, дата рождения, группе крови (информацию об острой реакции на определенные медицинские препараты), полный домашний адрес, номера телефонов родителей, родственников или соседей);

– Трудоустраивайтесь официально;

– Пользуйтесь услугами официальных медицинских учреждений;

- При малейших подозрениях сообщайте в службы и/или организации: полицейских, пограничников, волонтеров, работников гуманитарных организаций и т.п.;

– Не принимайте помощь, если от вас ждут чего-то в ответ;

– Не принимайте решений в состоянии паники или близком к ней состоянии;

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